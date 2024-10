Nottinghamből érkezhet Van Dijk utódja?

2025 nyarán lejár Vigil van Dijk szerződése, amelyet a Liverpool nem bánna meghosszabbítani. Viszont a holland kora miatt a jövőre is gondolva keresik védelmük új bástyáját.

Amely bástyát a TEAMtalk információi szerint a Nottingham Forest védelmének tengelyében találták meg. A brazil Murillo ugyanis a legtöbb jelentés alapján tökéletesen alkalmas lenne a Van Dijk által hagyott esetleges űr pótlására. Mert bár a csapat oszlopa hajlik a hosszabbításra, a tárgyalások nem haladnak fénysebességgel, és ki is jelentette a kapitány, hogy egyelőre az idei szezon a fontos, nem a nyáron lejáró kontraktusa.

Természetesen nem a Liverpool az egyetlen klub, amely meg kívánja szerezni Murillót. A legtöbb forrás az átigazolási piacon mindig aktív Chelsea-t említik, mint legfőbb riválist a brazilért folytatott versenyfutásban. Ugyanakkor talán segítheti a Liverpool helyzetét, egy júliusi nyilatkozat a játékostól. Ahol a hátvéd top 3 célpontjának egyike éppen a Mersey-part volt.

Murillo highlights 🎥 (BrazilScout)

Modern LCB, just 21. Been a tremendous signing for Forest. pic.twitter.com/6ot0ko4jYf https://t.co/9rZuaBlfhN

— The Elastico🇧🇷CFCscout (@the_elastico) March 19, 2024