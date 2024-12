Norrisé az idei utolsó pole

Lando Norris nyerte a Formula-1 Abu Dhabi-nagydíj időmérőjét.

A 25 éves brit pilótának ez az idei nyolcadik, pályafutása kilencedik pole pozíciója.

Mögötte csapattársa, az ausztrál Oscar Piastri autózta a második legjobb kört, míg a harmadik leggyorsabb a spanyol Carlos Sainz Jr. volt Ferrarijával.

Charles Leclerc, a Ferrari monacói versenyzője a második szakasz végén pár pillanatra az élre került, de mivel az egyik kanyarban mind a négy kerékkel elhagyta a pályát, elvették ezt az idejét. Így végül 14. lett, és a tízhelyes rajtbüntetése miatt – melyet azért kapott, mert autójában akkumulátorokat kellett cserélni – a mezőny végéről rajtol majd.

LANDO NORRIS TAKES POLE!!!

Team mate Oscar Piastri locks out the front row for McLaren with Carlos Sainz taking third

