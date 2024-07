Norris volt a leggyorsabb az első szabadedzésen

A hazai közönség előtt szereplő Lando Norris, a McLaren versenyzője érte el a legjobb köridőt a Forma-1-es Brit Nagydíj pénteki első szabadedzésén.

A 24 éves pilóta mögött a kanadai Lance Stroll végzett másodikként az Aston Martinnal, a harmadik köridő pedig Norris csapattársáé, az ausztrál Oscar Piastrié lett.

