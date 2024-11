Norris Verstappen győzelméről: Ez a szerencsén múlott nem a tehetségen

Mivel Norris az élről, Verstappen pedig a 17. helyről indult, úgy tűnt, a McLaren pilótájának tökéletes lehetősége adódott, hogy jelentősen csökkentse a holland világbajnok 44 pontos előnyét.

Ehelyett Norris és Verstappen teljesen eltérő utakat jártak be: Norris a leintésre a hatodik helyre csúszott vissza Interlagosban – miközben egy szabálytalan rajteljárás miatti versenybírósági vizsgálat is függőben volt –, míg a Red Bull pilóta győzelmet aratott.

Az F1 történetének eddigi 1121 nagydíjából korábban mindössze öt pilóta nyert már 17. helyről vagy annál hátrébbról, így Verstappen 27 évesen elért győzelme igazán kiemelkedő volt, amivel 62 pontos előnyt szerzett Norris előtt, miközben csak 86 pont van már játékban a szezon végéig.

Norris számára már a rajttól kezdve rosszul alakultak a dolgok, amikor a Mercedes pilótája, George Russell megelőzte őt az első kanyar rövid szakaszán.

A balszerencse ezután következett, amikor ő és Russell is friss köztes esőgumit vett fel, közvetlenül azelőtt, hogy Franco Colapinto balesete miatt piros zászlót lengettek.

Ez szabad kiállást biztosított többek között Verstappennek, a két brit pilóta pedig a negyedik és ötödik helyre szorult vissza.

„A vizes pályás rajt mindig egy kis szerencsejáték” – mondta Norris a Sky Sports F1-nek. „Egyik nap a te javadra válik, másik nap nem. De ez most nem változtatott sokat. Minden pozícióvesztésünk a piros zászlóval és az ellenfelek számára biztosított ingyenes kiállás miatt történt. Sajnálatos, semmi több.”

„George valószínűleg úgy érezte, hogy megnyerte a versenyt ma, és talán jobban meg is érdemelte volna, mint bárki más. De néha egyszerűen peches az ember, és a szabályok ellene dolgoznak.”

„Nehéz nap volt, néhány hibát elkövettem, ami miatt hátrányba kerültem George-dzsal és Charles [Leclerc-kel] szemben. Kemény nap volt, mindent beleadtam. Sok jó versenyem volt már; itt volt az ideje, hogy valami ne úgy alakuljon.”

