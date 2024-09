Gyík zavarta meg az edzést, Norris volt a leggyorsabb

Lando Norris, a McLaren brit versenyzője volt a leggyorsabb a Forma-1-es Szingapúri Nagydíj harmadik szabadedzésén, szombaton.

A 26 éves pilóta a pénteki második tréninget is megnyerte, az elsőn pedig második volt. Ezúttal honfitársa, a mercedeses George Russell lett a második, az ausztrál Oscar Piastri (McLaren) pedig a harmadik.

A címvédő és háromszoros világbajnok, az összetettben most is az élen álló holland Max Verstappen (Red Bull) végzett a negyedik helyen, míg a pályafutása 350. F1-es futamára készülő, hétszeres vb-győztes brit Lewis Hamilton (Mercedes) a hetedik.

