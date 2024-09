Norris szerint „hülyeség” azt feltételezni, hogy Piastri segíteni fog neki a bakui versenyen

Lando Norris „hülyeségnek” bélyegezte azt az elképzelést, hogy a McLaren csapatutasítást léptetne életbe az Azerbajdzsáni Nagydíjon, miután idő előtt elvérzett a bakui időmérőn.

A 24 éves versenyzőnek a Q1-ben egy Estaban Ocon által kiváltott sárga zászló miatt az utolsó szektorban el kellett vennie a gázt az utolsó gyors körén, így csak a 17. helyről vághat neki a versenynek.

Amikor a média, köztük a RacingNews365 előtt arról kérdezték, számíthat-e csapattársa segítségére a verseny során, Norris azt válaszolta: „Nem, az hülyeség lenne.”

„Azt hiszem, mindent a stratégiával kell majd megoldani, mert nem lehet előzni” – mondta a McLaren versenyzője.

„Rengeteg olyan autó van hátul, amelyik kis szárnyakkal megy, és csak bízik a legjobbakban. Ez pedig sok autó számára lehetetlenné teszi az előzést” – panaszkodott a brit.

„Az autó gyors. Reménykedhetünk, hogy ez a kezünkre játszhat, és egy bizonyos ponton tiszta levegőben autózhatunk. Viszont egy utcai pályán minden annyira összezsúfolódik, hogy egyszerűen belekényszerülsz egy pozícióba, és néha nem sokat tudsz tenni” – folytatta.

„Reméljük a legjobbakat, de nem számítok semmi reálisra, hacsak nem jön be a stratégia” – jelentette ki.

