Norris nyerte az első szabadedzést, Bearman csúnyán összetörte az autóját

Lewis Hamilton Ferraris bemutatkozása nem sikerült túl fényesre. Max Verstappen csak az ötödik helyen zárt.

Elrajtolt, amire minden autósport fanatikus várt: a Forma-1 2025-ös évada. A magyar idő szerint péntek hajnali 4-kor kezdődő Ausztrál Nagydíj első szabadedzése Lando Norris sikerét hozta. A McLaren pilótája 1 perc 17,252 másodperces köridővel zárt az élen, másfél tizedmásodperccel megelőzve a Williams autójával remekül kezdő Carlos Sainzot. A harmadik helyen Charles Leclerc zárt.

A szabadedzést kétszer is meg kellett szakítani piros zászlókkal. Először a pályára felhordott rengeteg kavics miatt hívták a bokszba a pilótákat, majd Oliver Bearman törte csúnyán össze a Haas versenyautóját. Az újonc versenyző szerencsére nem sérült meg a látványos balesetben.

An unfortunate crash for Ollie Bearman brings out the red flag 😱

Bearman is ok and heading back to the garage#F1 #AusGP pic.twitter.com/GxnoqnLKAk

— Formula 1 (@F1) March 14, 2025