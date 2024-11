Norris nyerte a sprintfutamot

Lando Norris nyerte a Forma-1-es világbajnoki sorozat Brazil Nagydíjának szombati sprintfutamát Sao Paulóban.

Piastri secures a McLaren 1-2 with Verstappen coming home in third #F1 #BrazilGP pic.twitter.com/gAsGau5hUv

A McLaren brit pilótája mögött csapattársa, az ausztrál Oscar Piastri lett a második, míg harmadikként a világbajnoki címvédő és a pontversenyben jelenleg is éllovas a Max Verstappent intették le.

A rajtot követően nem változott az első hat sorrendje, azaz Piastri, Norris, Leclerc, Verstappen, Sainz és Russell alkotta az élmezőnyt.

A Red Bull háromszoros világbajnok holland pilótája az első körökben ugyan tett néhány előzési kísérletet, de Leclerc megtartotta a harmadik pozícióját.

Az első négy elszakadt a mezőnytől, de komolyabb izgalmak nem voltak, mígnem Verstappen hat körrel a vége előtt megelőzte ferraris riválisát. Már csak két kör volt hátra, amikor a McLaren párosa helyet cserélt, hogy a pontversenyben második Norris egy helyett két ponttal csökkentse a különbséget Verstappennel szemben.

A végén már nem voltak izgalmak, mert Nico Hülkenberg balesete miatt virtuálisan beküldték a biztonsági autót, így a sorrend már nem változott. Az ezúttal harmadik Verstappen előnye ennek nyomán 45 pontra csökkent a győztes Norris előtt.

Az idény során hat sprintfutamot rendeznek, ez volt az ötödik. Az előző négyet Verstappen nyerte Kínában, Miamiban, az ausztriai Spielbergben, valamint a texasi Austinban.

A rövid távú viadalon az első nyolc helyezett szerez világbajnoki pontokat: a győztes 8, a második 7, a harmadik 6, a negyedik 5, az ötödik 4, a hatodik 3, a hetedik 2, a nyolcadik pedig 1 pontot.

A Brazil Nagydíj közép-európai idő szerint 19 órától az időmérővel folytatódik Sao Paulóban.

LAP 24/24 (END OF RACE)

This is the order they crossed the line 👀 #F1Sprint #BrazilGP pic.twitter.com/xZFwJx8tjX

