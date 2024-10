Norris megvédte Verstappent, de felkészült arra ha eldurvulna a helyzet

Verstappen két különböző, Norrisszal történt incidens miatt két 10 másodperces időbüntetést kapott Mexikóvárosban, mindössze egy héttel azután, hogy ellentmondásos csatát vívtak Austinban.

A 10. körben az Autodromo Hermanos Rodriguez pályán Verstappen először leszorította Norrist a 4-es kanyarnál, majd nem sokkal később a pályahatárokat túllépve előnyt szerzett a brit pilótával szemben a 7-es kanyarban.

Az esetek idején Norris „veszélyesnek” nevezte a Red Bull versenyzőjének viselkedését.

Norris végül másodikként ért célba, míg Verstappen a hatodik helyen zárt, így 47 pontra csökkent közöttük a különbség az F1-es pilóták bajnokságában.

Norris ragaszkodik ahhoz, hogy mindig tisztességesen küzdött bármelyik versenyzőről volt szó, és úgy hiszi, Verstappen is erre törekszik a jövőben.

Azonban a brit versenyző felkészült arra is, ha újra eldurvulna a helyzet.

„Mindig tisztességesen küzdöttem” – mondta Norris. „Ez vagyok én. Ez vagyok én versenyzőként. Így vezetek minden nap. Talán néha emiatt hátrányba kerültem, mert túl tisztességes voltam, és nem voltam elég agresszív, és itt kell megtalálnom az egyensúlyt.”

„És ezek azok a dolgok, az a változtatás, amiről Austin óta és az év folyamán úgy éreztem, hogy meg kell tennem, amikor ezekkel a top pilótákkal versenyzem, tanulsz dolgokat, és jobban meg kell értened az egyensúlyt a támadás, védekezés, kockázatkezelés és agresszió között” – folytatta.

„Számomra nem kell emiatt aggódni. Nincs is közöm hozzá. Azt teszem, amit tudok, tisztességesen versenyzem. Ha ő nem, akkor úgy fog történni, ahogy történt. De szerintem ő is tisztességesen akar versenyezni. Remélem, hogy így van. Úgy gondolom, élvezi azokat a pillanatokat is, amikor egy tisztességes csata zajlik. Én csak folytatom, amit csinálok. Úgy érzem, jól teljesítek, és meglátjuk, mi történik” – tekintett előre a McLaren versenyzője.