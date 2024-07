Norris volt a leggyorsabb a második szabadedzésen

Lando Norris, a McLaren brit versenyzője érte el a leggyorsabb köridőt a Forma-1-es Belga Nagydíj pénteki második szabadedzésén.

A világbajnoki pontverseny második helyén álló 24 éves pilóta mögött nagyjából két tizedmásodperces hátránnyal csapattársa, a múlt vasárnapi Magyar Nagydíjon pályafutása első futamgyőzelmét arató ausztrál Oscar Piastri végzett másodikként.

Harmadik lett a címvédő és háromszoros vb-győztes Max Verstappen, a Red Bull holland versenyzője, aki most is az élen áll a vb-pontversenyben, Belgiumban viszont motorcsere miatt tíz hellyel hátrébbról rajtol majd annál a pozíciónál, amelyet a szombati időmérőn megszerez.

