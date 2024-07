Norris elvitte a harmadik szabadedzést is

Lando Norris, a McLaren brit versenyzője végzett az első helyen a 39. Forma-1-es Magyar Nagydíj harmadik szabadedzésén, szombaton a Hungaroringen.

A pénteki második tréningen is leggyorsabb pilóta mögött csapattársa, az ausztrál Oscar Piastri zárt másodikként, míg a világbajnoki címvédő és háromszoros vb-győztes Max Verstappen, a Red Bull holland versenyzője harmadikként.

Max Verstappen rounds out the top three 🥉 #F1 #HungarianGP pic.twitter.com/xGDRpLPckd

A gyakorláson a péntekitől jelentős mértékben eltérő, borongós időjárási körülmények fogadták a versenyzőket. Az első két szabadedzésen tapasztalt rekkenő hőségnek és forró aszfaltnak nyoma sem volt. A levegő hőmérséklete alig haladta meg a 27 Celsius fokot, így a pénteki, csaknem 60 Celsius fokos aszfalt helyett épp hogy 40 Celsius fok fölött volt a pálya borításának hőmérséklete.

A tréning első 15 percében csak a két Red Bullnak volt mért körideje, majd szép lassan a többi versenyző is kimerészkedett a pályára. Sorra dőltek meg a legjobb idők, félórával a leintés előtt Norris állt az élen, de befért az első ötbe a két RB – Daniel Ricciardo és Cunoda Juki -, illetve top 10-es ideje volt a két Haasnak is: Nico Hülkenberg hatodik, Kevin Magnussen hetedik volt.

Az edzés hajrájában aztán a mezőny túlnyomó többsége a lágy gumikeverékkel teljesítette a gyors köröket, Norrisnál gyorsabban azonban senki nem tudott körbe érni a mogyoródi pályán. Befért az első hatba Ricciardo, miközben Alexander Albon hetedik lett a Williamsszel, Hülkenberg pedig nyolcadik a Haasszal. A Hungaroringen már nyolcszor győztes, hétszeres világbajnok Lewis Hamilton (Mercedes) csak a 10. pozícióban végzett, a mexikói Sergio Pérez pedig csupán 13. lett a Red Bull-lal.

FP3 CLASSIFICATION 🏁

McLaren on top, the RBs looking good, but Aston Martin’s upgrades continue to underwhelm#F1 #HungarianGP pic.twitter.com/DpJkycpHCA

— Formula 1 (@F1) July 20, 2024