Norris és Ocon is különleges Herendi mintájú sisakban fog versenyezni

Lando Norris és Esteban Ocon is egy nagyon különleges sisakfestésben fog versenyezni a hétvégi Magyar Nagydíjon.

A Magyar Nagydíj méltán híres arról, hogy az év egyik, ha nem a legszebb trófeáit osztják ki a dobogósok között. Ezeket pedig a Herendi Porcelánmanufaktúra készíti el minden egyes évben.

Ocon a 2021-es győzelme során szintén egy nagyon különleges és gyönyörű darabot vihetett haza magával. Éppen emiatt most egy különleges Herendi Porcelán mintázatú sisakban fog versenyezni a 39. Magyar Nagydíjon.

A közösségi médiába feltöltött bejegyzésében látható a különleges sisakfestés, ami szinte egészen biztosan az idei év egyik legszebb darabja lesz.

Tavaly hatalmas port kavart, amikor a dobogón ünnepelve véletlenül összetörte a futamgyőztes Max Verstappen Herendi Porcelán trófeáját, aminek következtében a hollandnak egy teljesen újat kellett készítenie a híres magyar cégnek.

A brit versenyző bocsánatot kért az incidensért és az okozott kellemetlenségekért. Talán ennek is köszönhető, hogy az idén egy ilyen gyönyörű sisakban fog versenyezni.

Ki tudja talán éppen ez hoz majd neki szerencsét a vasárnapi futamon?

