„Nincsenek kétségeim, ott leszünk a 2026-os vb döntőjében, ezt megígérhetem”

Brazília labdarúgó-válogatottja 2002 óta kergeti a hőn áhított álmát, hogy újra világbajnoki címet ünnepelhessen. Egyébként az előző, 2022-es katari vb-ig csak európai nemzet lett aranyérmes a vébéken, Argentína sikerével 20 év után lett újra dél-amerikai győztese a legrangosabb futballtornának. A két évvel ezelőtti világbajnokságon a Selecao a negyeddöntőben tizenegyespárbaj után búcsúzott a későbbi bronzérmes Horvátországgal szemben.

Azóta történt egy s más a dél-amerikai válogatott háza táján, többek között lecserélték a szövetségi kapitányt és ugyan sokáig ügyködtek azon, hogy sztáredzőt vigyenek oda, végül Dorival Júnior, a brazil liga szinte minden csapatánál megforduló tréner lett a nemzeti együttes első embere, a kinevezését 2024. január 10-én véglegesítették. Előtte az igen pocsék átmeneti időszakban Ramon Menezes és Fernando Diniz kettőse irányította a csapatot, de ott volt olyan időszak, mikor Brazília sorozatban háromszor is kikapott, úgyhogy szükség volt a gyökeres váltásra, változásra.

Azóta pedig azért döcög a Selecao gépezete, az új kapitány regnálása alatt csupán két tétmeccset tudtak megnyerni, a nyári Copa Américán a negyeddöntőben kiestek Uruguay ellen tizenegyespárbajjal, a legutóbbi meccsüket pedig a vb-selejtezőn Ecuador ellen 1-0-ra nyerték. A következő találkozójukra magyar idő szerint szerda hajnali 02:30-tól kerül sor, melyen Paraguay vendégeként lépnek majd pályára, Dorival Júnior pedig egészen bátor kijelentést tett a mérkőzést megelőző sajtótájékoztatón:

nyilatkozta a kapitány. Az ötszörös világbajnok Brazília jelenleg a vb-selejtezős csoportja negyedik helyén áll három győzelemmel, egy döntetlennel és három vereséggel, míg a Copa América-győztes és vébé-címvédő Argentína már hat sikerrel büszkélkedik és magabiztosan vezeti a kvalifikációs csoportot.

🚨🇧🇷 Brazil head coach Dorival Junior: “We will be in the 2026 World Cup final. We will be finalists”.

“You can film me while I’m saying this. I have no doubts. We will be there”. pic.twitter.com/bcgQSydVIz

