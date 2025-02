Nincs megállás – Hétközi fordulót rendeznek a PL-ben

A Szoboszlai Dominikot is foglalkoztató, listavezető Liverpool a Newcastle Unitedet fogadja az angol labdarúgó-bajnokság hétközi, 27. fordulójában, így a Vörösök otthon tehetnek egy újabb lépést a trófea elhódítása felé.

A magyar válogatott csapatkapitánya remek formában futballozik az elmúlt hetekben, vasárnap meghatározó szerepet vállalt a címvédő Manchester City vendégeként elért 2-0-s győzelemben: előbb gólpasszt adott Mohamed Szalahnak, majd az egyiptomi sztár szolgálta ki őt, és Szoboszlai szerezte a Pool második gólját.

A Ligakupában március közepén – épp a Newcastle ellen – döntőt vívó Liverpool egyelőre kényelmes helyzetben van a bajnoki címért zajló versenyben, közvetlen üldözője, az Arsenal ugyanis szombaton vereséget szenvedett otthon a West Hamtől, így a Vörösök előnye 11 pont a tabella élén.

A Pool esélyei a trófea elhódítására még úgy is megnőttek, hogy Szoboszlaiék egy meccsel többet játszottak, mint az észak-londoni Ágyúsok. A Ligakupa-finálé miatt előrehozott találkozón 2-2-re végeztek az Aston Villával.

Az ötödik helyen álló Newcastle a mezőny egyetlen csapata számára sem tekinthető könnyű ellenfélnek, ugyanakkor egy győzelem most akár aranyat is érhet a Liverpoolnak, tekintettel arra, hogy az Arsenal az idény meglepetésegyüttesének, a harmadik Nottinghamnek a vendége lesz.

A fővárosiak akkor is pontokat veszítettek papíron gyengébb riválisokkal szemben, amikor teljes volt a keretük, most pedig meglehetősen sok a sérültjük, így a Nottingham akár pontokat is rabolhat tőlük. Ez pedig a Liverpool malmára hajtaná a vizet, onnantól már „csak” a Newcastle-t kellene legyűrniük Szoboszlaiéknak, hogy tovább növeljék az előnyüket.

Az ugyancsak magyar válogatott Kerkez Milost is foglalkoztató, hatodik Bournemouth a múlt hétvégi fordulóban meglepőnek mondható vereséget szenvedett, de kedden máris javíthat, mégpedig a kilencedik Brighton vendégeként.

A címvédőként egyelőre leginkább a negyedik – még Bajnokok Ligája-indulást érő – helyezésért harcoló Manchester City a szebb napokat látott, de a bajnokságban hárommeccses győzelmi szériában lévő Tottenham vendége lesz. A hetedik Chelsea pedig a sereghajtó Southamptont fogadja.

Premier League, 27. forduló:

kedd:

Brighton-Bournemouth 20.30

Crystal Palace-Aston Villa 20.30

Wolverhampton Wanderers-Fulham 20.30

Chelsea-Southampton 21.15

szerda:

Brentford-Everton 20.30

Manchester United-Ipswich Town 20.30

Nottingham Forest-Arsenal 20.30

Tottenham Hotspur-Manchester City 20.30

Liverpool FC-Newcastle United 21.15

csütörtök:

West Ham United-Leicester City 21.00