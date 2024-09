Nico Williams kőkemény választ adott az esetleges Real Madridba igazolására

Nico Williams a nyári átigazolási hírek középpontjában volt. Aztán maradt Bilbaóban. Hogy jövőre hová igazol még nem tudni. Egy klub viszont kizárható a célállomások közül.

Nico Williams egy szezont tehát még marad jelenlegi klubjánál, némi alkudozás és fizetésemelés után. Az is valószínű, hogy a kivásárlási ára 58 millió euróról feljebb kúszik majd.

Williams jelenleg az Eb-aranyérmes spanyol válogatottal készül a Nemzetek Ligájára. A Szerbia és Svájc elleni meccsek előtt Williams autogramot osztogatott egy szurkolónak, aki azt mondta neki:

„Jövőre találkozunk a Real Madridban”.

„Ne dumálj te nyomorult” körülbelül így válaszolt Williams félmosollyal az arcán.

Majd hozzátette, hogy erre semmi esély. Persze nem ilyen irodalmi stílusban.

Szóval várhatóan egy év múlva átigazol Williams. Azt pedig már tudni, hogy hová nem fog menni.

„I can see you at Madrid next year.”

„Don’t f*** around.”

Nico Williams to Real Madrid? 😬😅pic.twitter.com/4PcVVRCsl8

— Football España (@footballespana_) September 4, 2024