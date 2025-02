Drámai befejezés – őrült meccsen Kanada nyerte a Négy Nemzet Tornát

Kanada Connor McDavid hosszabbításban szerzett góljával 3-2-re legyőzte az Egyesült Államok válogatottját az észak-amerikai profi jégkorongliga (NHL) által szervezett Négy Nemzet Torna bostoni döntőjében csütörtökön.

A két csapat múlt szombati, montreali összecsapását a vendég amerikaiak nyerték 3-1-re úgy, hogy az első kilenc másodpercben három verekedés volt.

A hazaiaknál ezúttal nem játszhatott sérülés miatt Charlie McAvoy, aki egyik kulcsfigurája volt az egymás elleni ütközetnek, ő fogta az ősi rivális két sztárját, Sidney Crosbyt és Connor McDavidet.

A döntő jelentőségét az is jelezte, hogy Donald Trump amerikai elnök telefonon kívánt sok sikert a hazai játékosoknak.

A vendég kanadaiak az 5. percben megszerezték a vezetést. Egy jó letámadás végén Nathan MacKinnon korizott keresztbe, váratlan, takarásból leadott lövését nem tudta védeni Connor Hellebuyck. A csatárnak ez volt a negyedik találata a tornán.

Felpörögtek a hazaiak, és még a szünet előtt egyenlítettek. Auston Matthews lopott korongot a kapu mögött, középre adott, és a védők gyűrűjéből Brady Tkachuk közelről nem hibázott.

A második játékrész eleje megint a hazaiaké volt, ekkor egy kapu előtti kavarodásból Jake Sanderson – aki sérülés miatt került be a keretbe – vágta be az elé kerülő pakkot.

Erre pedig a kanadaiaknak volt válasza. Előbb Crosby hagyott ki hatalmas ziccert, majd a liga egyik legjobb előkészítője, Mitch Marner úgy hozta fel a korongot, hogy közben helyet csinált Sam Bennettnek, aki betört a védők mögé az üres területre, és a jobb felső sarokba emelt.

A harmadik játékrész is hozta a magas színvonalú, jó védekezésre alapú játékot, de újabb gól nem esett.

Következhetett a drámai hosszabbítás öt az öt ellen az első találatig, akárcsak a 2010-es vancouveri olimpián, amelyet Crosby döntött el.

A ráadás 5. percében a magyar válogatottat tavaly májusban az MVM Dome-ban lenullázó Jordan Binnington védett két hatalmasat lepkéskesztyűvel – különösen az első volt akrobatikus -, ezzel életben tartotta a kanadai reményeket, majd négy perc múlva Marner a bal sarokból tálalt az üresen felejtett McDavid elé, aki bedobókör belső szálkájáról zúdított a bal felső sarokba.

THERE IT IS! THE GAME WINNER! THE TOURNAMENT WINNER! 😱😱😱

CONNOR MCDAVID HAS WON IT FOR CANADA!!! #4Nations pic.twitter.com/nDneA2e26K

— NHL (@NHL) February 21, 2025