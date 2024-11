Nézőcsúcs, csak negatív a franciák Izrael elleni meccsén

A 80 ezres stadion kongott az üres székektől.

A Stade de France megnyitása óta nem voltak olyan kevesen válogatott mérkőzésen, mint csütörtökön, amikor Franciaország Izraelt fogadta a labdarúgó Nemzetek Ligája ötödik fordulójában. A 80 ezer néző befogadására alkalmas stadiont 1998-ban, a franciaországi világbajnokság előtt nyitották meg. Az az azóta eltelt több mint 26 évben egyetlen alkalommal sem fordult elő, hogy alig az ötöde teljen csupán meg a széksoroknak. Az NL utolsó előtti csoportkörében viszont ez történt, ugyanis a mérkőzésre mindössze 16 611 néző látogatott ki.

A 2018-ban vb-győztes, négy évvel később ezüstérmes Les Bleu az utóbbi időben nem remekel, ám a rendkívül alacsony nézőszámot elsősorban az magyarázza, hogy előzetesen fokozott biztonsági intézkedéseket léptettek életbe Párizsban, így akarták elkerülni az Ajax Amszterdam és a Makkabi Tel-Aviv múlt heti, amszterdami Európa-liga-meccsét követő antiszemita indíttatású erőszakos cselekményeket.

Terrible atmosphere minutes ahead of kick off between France and Israel at the Stade de France.

As it should be. Bravo to every football fan who has refused to normalise having a genocidal state playing football.

Governments don’t represent the people. pic.twitter.com/qsKfKOSBIG

— Leyla Hamed (@leylahamed) November 14, 2024