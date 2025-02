Könnyek és eufória – bemutatták Neymart a Santosnál

A brazil klasszis 12 hosszú év után tér vissza nevelőegyesületéhez, a stadionban többezer szurkoló fogadta.

A patinás dél-amerikai klub pénteken jelentette be, hogy hat hónapra megszerezte a korábbi Barcelona és PSG-szupersztárt, amely egy kínkeserves másfél év után bontotta fel szerződését a szaúdi Al-Hilallal.

„A herceg visszatért” – felirat volt olvasható a Vila Belmiro kivetítőin, Neymar pedig egy ‘100% Jesus’ fejpántban (ilyet viselt akkor is, amikor BL-t nyert a Barcelonával- a szerk.) és Santos-mezben érkezett a pályára.

A szívélyes fogadtatás mélyen megérintette a 32 éves labdarúgót, aki elérzékenyülve intett ki a tömegnek.

