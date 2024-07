„Neymar minden idők legalulértékeltebb labdarúgója”

A gondolatot Bukayo Saka, az angol labdarúgó-válogatott játékosa fogalmazta meg.

„Neymar minden idők leginkább alulértékelt labdarúgója. Azt hiszem, többet kellene beszélni róla. Szerintem több tiszteletet érdemel, mint amennyit kap” – nyilatkozta az Arsenal focistája a brazil játékosról.

🗣️ who’s the most underrated player ever?

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Saka : “Neymar. People talk about him but he needs to be spoke about more. He deserves more respect than he gets.” pic.twitter.com/FVu2ovKsud

