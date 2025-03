Neymar: mindannyian tudjátok, mennyire szerettem volna visszatérni

Itt lehetett volna a nagy visszatérés pillanata, de ahogyan az egész karrierjét végigkísérték a sérülések, úgy most is az élet szólt közbe.

Sérülés miatt kikerült a brazil labdarúgó-válogatott keretéből Neymar, aki így másfél év szünet után nem a soron következő világbajnoki selejtezőkön fog visszatérni a nemzeti együttesbe. A 33 éves támadó a bal combját fájlalja, ezért nem állhat Dorival Júnior szövetségi kapitány rendelkezésére.

„Hosszasan mérlegeltük a lehetőségeket, és mindannyian tudjátok, mennyire szerettem volna visszatérni. – írta közösségi oldalán Neymar. – De végül arra a megegyezésre jutottunk, hogy nem kockáztatunk, én pedig megpróbálok teljesen felépülni ebből a sérülésből.”

A futballista éppen sérülései miatt nem játszhatott az elmúlt közel másfél évben a válogatottban, a Kolumbia és Argentína elleni világbajnoki selejtezőkre azonban újra meghívást kapott. A kialakult helyzet miatt a helyére a Real Madrid 18 éves játékosát, Endricket hívta be a szakvezető.

