Névváltoztatáson gondolkodott Taylor Swift

A brit MMA-harcos, Taylor Swift fontolgatta, hogy hivatalosan megváltoztatja a nevét, mivel nehézségekbe ütközött, amiért ugyanazt a nevet viseli, mint a világhírű popsztár, Taylor Swift.

„Még a mérlegeléseknél is nevetni kezdenek az emberek. Megkérdezik, hogy komolyan gondolom-e, amikor elmondom a nevemet. Az emberek nevetnek, amikor repülőtéri biztonsági ellenőrzésen vagy klubok ajtajánál vagyok!” – festette fel problémáját Taylor Swift.

A 21 éves sportoló mára azonban elfogadta híres névrokonát, miután felismerte, hogy ez előnyökkel járhat szakmai karrierje szempontjából.

„A sport nagy része a közösségi médiáról és az értékesítésről szól.” – tette hozzá.

Well, the corporate media outlets finally found the real Taylor Swift. pic.twitter.com/SQNK5WlVIK

— The British MMA Scene (@britishmmascene) January 28, 2025