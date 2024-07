Neville szerint „gyalázatos”, hogy erre büntetőt kapott Anglia

Gary Neville és Ian Wright heves vitába keveredett az angol-holland Eb-elődöntő félidei stúdiós beszélgetése során, hogy „gyalázatos” ítélet volt-e tizenegyest fújni Angliának, avagy sem.

Felix Zwayer szabad szemmel magabiztosan továbbot intett Denzel Dumfries és Harry Kane lábainak találkozását követően. Ahogy azt labdarúgó mérkőzéseken megszoktuk. Hiába volt a tizenhatoson belül, hiába érkezett kicsit talppal a holland, a labda ellövését nem akadályozta, már elhagyta Kane lábát a laszti, amikor a kontakt bekövetkezett.

Azonban a VAR azt javasolta a németek sokat kritizált játékvezetőjének, hogy nézze meg lassítva is az esetet. Amit megtett. És eredeti ítéletét megváltoztatva a tizenegyespontra mutatott, ahonnan az angol kapitány, maga a sértett Kane nem is hibázott.

A szurkolói reakciók ugyan vegyesek voltak, ám a nagy többség szerint az eredeti döntés volt a helyes.

Az angol ITV tv-társaság stúdiójában Gary Neville magából kikelve kérte ki magának az ítéletet.

Egykori hátvédként kikérem magamnak a döntést! Gyalázatos ítélet volt.

„Ilyen helyzetben büntetőt fújni mondjuk ellenem, különösen egy ilyen fajsúlyú mérkőzésen… Én már a Dánia meccsén befújt tizenegyesen is teljesen ki voltam akadva, azon a kezezésen, most is felhúzom magam ha rágondolok.”

Ekkor jött Ian Wright, aki szembement Neville-lel.

„A VAR mondta neki, hogy nézze meg, tulajdonképpen megkérdőjelezték a döntését. Ha ez bárhol máshol van a pályán, szabálytalanság. Ezért büntető jár.”

„Manapság ez már tizenegyes, akármennyire is puhának gondoljuk az ítéletet.”

Vélhetően még sokáig beszédtémát szolgáltat majd a tizenegyes, különösen így, hogy Anglia döntőbe jutott.