Neuer: Kompanyval a Bayern visszanyerte az önbizalmát

A bajorok kapusa szerint ez a Bayern már más, mint korábban, visszatértek újra a régi gyilkos focijukhoz.

A német élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban szereplő FC Bayern München kapusa, Manuel Neuer a legutóbbi Bayer Leverkusen elleni 1-1-es döntetlent követően elmondta, hogy a csapat visszanyerte régi önbizalmát, ami nagyban köszönhető Vincent Kompany irányításának. Neuer hangsúlyozta:

Ezzel arra utalt, hogy a Bayern München játékstílusa jelentősen megváltozott Kompany vezetése alatt.

Kompany érkezésével a Bayern a valaha volt legjobb szezonkezdetét produkált a Bundesligában, mindössze az ötödik fordulóban vesztett először pontokat és már 17 gólt szereztek a bajnokságban, valamint 9-2-re is nyertek meccset a BL-ben. Neuer kiemelte, hogy Kompany „biztonságot ad minden játékosnak”, és ennek hatása érezhető a pályán: a csapat összekovácsolódott, és egyként működik.

Manuel Neuer: „We have confidence back again. No matter which team we’re playing against, even against Leverkusen. We’re sticking to our style, we’ve been dominant. That’s something different than before. The sense of certainty that Kompany gives each individual player is… pic.twitter.com/SeumulRAlc

— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) September 29, 2024