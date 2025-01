Neuer elárulta, hol folytatja a következő idényben

Manuel Neuer már 2011 óta a német élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban szereplő Bayern München játékosa. És nagyon úgy fest, hogy a 38 esztendős kapus nem is tervez már máshol játszani pályafutása során. A német hálóőr a Sport1-nek erősítette meg, hogy a következő szezonban is a bajoroknál futballozik, és új, 2026-ig szóló szerződést ír majd alá. Neuernek a jelenlegi kontraktusa fél év múlva, vagyis idén nyáron járna le.

🚨🔐 Manuel Neuer confirms: “It’s true, I will sign new deal at FC Bayern soon”, told Sport1.

It will be valid until June 2026, one more season for the German legend. pic.twitter.com/ZsVDpVD8m1

