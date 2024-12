Netflixes dokumentumfilm érkezik Nadal legendás karrierjéről

A Netflix bejelentette, hogy dokumentumfilmet mutat be Rafael Nadal legendás pályafutásáról – egyelőre Rafa Nadal címmel –, amely a spanyol teniszező múlt havi visszavonulását követi.

A Nadal karrierjéről szóló dokumentumfilm premier dátumát a Netflix még nem közölte.

Az előzetes igazán libabőrös pillanatokat ígér. Különböző kommentátorok emlékezetes momentumokat idéznek fel a spanyol karrierjéből, miközben egy művész a portréját készíti egy salakos teniszpályán.

Nadal mint „Salakkirály” vált már aktív játékosként is egy élő legendává, köszönhetően a 14 Roland Garros-címének, így ez méltó tisztelgés a karrierje előtt.

He rewrote tennis history. Now it’s time for him to tell his own story. A Rafael Nadal documentary reflecting on the milestones that defined him and the final chapter of his legendary journey is coming to Netflix. pic.twitter.com/CakipWiypL

— Netflix (@netflix) December 18, 2024