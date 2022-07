Sérülése miatt veszélybe kerülhet Paul Pogba világbajnoki szereplése.



A francia játékos ezen a nyáron szerződött a Juventushoz, és abban reménykedett, hogy új csapatánál újra kirobbanó formába kerülhet, ám a Torinóba való visszatérése azonban nem úgy sikerült, ahogy eltervezte, mivel az első edzések egyikén súlyos sérülést szenvedett. A francia középpályás a jobb térdének oldalsó meniszkusza sérült meg, és könnyen lehet, hogy emiatt még az év végén sorra kerülő világbajnokságot is ki kell hagynia.



A La Gazzetta dello Sport arról számolt be, hogy Pogbának minimum két hónapot kell kihagynia, ugyanakkor arra is utalást tesznek, hogy ez az idő még hosszabbra nyúlhat. A Juventus állítólag azt szeretné, hogy megműtsék a játékost, de ez kizárná őt a november 21 és december 18 között megrendezésre kerülő világbajnokságról.



Az olasz klub egyelőre még nem erősítette meg, meddig marad játékosa nélkül. A klub jelenleg több egészségügyi szakemberekkel konzultál, hogy megtalálják a legjobb lehetőséget, és megpróbálják elkerülni a gyors orvosi beavatkozást, amely további komplikációkhoz vezethet.



A világbajnokság azonban problémát jelenthet, mivel Pogba nem akarja elszalasztani a lehetőséget, hogy megvédje címét Franciaország színeiben.

Borítókép: Daniele Badolato - Juventus FC/Juventus FC a Getty Images