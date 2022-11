Canelo Alvarez üzent a Lionel Messi védelmére kelő Sergio Agüerónak.



Ahogy arról korábban beszámoltunk, Canelo Alvarez fenyegető üzenetet küldött Lionel Messinek azt követően, hogy napvilágot látott egy videó, amelyben az argentin belerúg egy az öltöző padlóján heverő mexikói mezbe.



„Láttátok Messit , amint a mezünkkel és a zászlónkkal takarította a padlót? Jobb, ha imádkozik Istenhez, hogy ne találjam meg. Ahogy én tisztelem Argentínát, neki is tisztelnie kell Mexikót!” – írta Twitterén az öklöző.



Canelo posztját sokan kritizálták, köztük az egykori argentin válogatott Sergio Agüero is, aki rögtön barátja védelmére kelt.



"Mr. Canelo, ne keress felesleges problémákat, biztosan nem ismered a focit és azt, hogy mi történik az öltözőben" - írta Agüero a Twitteren.



"A mezek mindig a földön vannak a meccsek után az izzadtság miatt. Ha jól látnád Messi le akarja venni a cipőjét, amikor véletlen eltalálja (a mezt)” – tette hozzá.



Úgy tűnik az argentin üzenete csak tovább szította a tüzet, mivel Canelo nem bírt magával és újra üzent.



"Te is, te barom? Régebben azt írtad nekem, hogy "ó, jaj, Canelo", és most sírsz. Ne légy képmutató, te barom” – írta közöségi oldalán.

Tu también cabron… me escribías ay ay canelo y ahora mamando no seas hipócrita cabron. https://t.co/VzLCG43asc — Canelo Alvarez (@Canelo) November 28, 2022



Természetesen ezúttal sem maradt el a válasz. Agüero az alábbi kiírással osztotta meg a bokszoló reakcióját:



Csodáltalak téged, Mr. Canelo! De övön aluli volt, amit ma Messivel műveltél. Mindenkinél jobban tudhatod, hogy ez nem fair. Le vagy léptetve!”



Yo lo admiraba Sr. Canelo. Pero lo que hizo hoy con Messi fue un golpe bajo. Y usted sabe mejor que nadie que eso es desleal. Queda descalificado #AguanteArgentina #VivaMexico https://t.co/kLmmV59lp7 — Sergio Kun Aguero (@aguerosergiokun) November 28, 2022



A vitába aztán Messi másik korábbi csapattársa, Cesc Fabregas is beszállt, aki szintén megvédte az argentint.



„Nem ismered őt, ahogy a mérkőzés utáni öltözői szokásokat sem. Minden mez a földre kerül. Még a sajátunk is, de később kimossák őket. Pláne a padlóra kerül, amikor egy nagy győzelmet ünneplünk” – írta a spanyol.

Ni conoces a la persona, ni entiendes el cómo funciona un vestuario o lo que pasa después de un partido. TODAS las camisetas, incluso las que usamos nosotros mismos, se van al suelo y se lavan después. Y más cuando celebras una victoria importante. https://t.co/dWwFKXdIUS — Cesc Fàbregas Soler (@cesc4official) November 28, 2022

Borítókép: Sarah Stier/Getty Images