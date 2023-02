Három hónap telt el azóta, hogy Argentína megnyerte a katari vb-t.



A tornát sokan Messi utolsó világversenyének tartották, mivel már most is 35 éves a legenda.

Habár a legtöbben úgy gondolták, ez a vb lehet Messi számára a pont az i-re és így már nyugodtan visszavonulhat, a támadó ezt még nem tette meg.

Az ESPN egy olaszországi gálán kérdezte Scalonit Messi helyzetéről, a szövetségi kapitánya pedig nyitva hagyta a kapukat.

„Leo döntése lesz, hogy részt vesz-e a következő világbajnokságon 2026-ban. Ha a teste képes lesz rá, hidd el, ott lesz a csapattal!” – mondta Lionel Scaloni.

Argentina coach Lionel Scaloni: "Being at the next World Cup will be Leo's (Messi) decision. If his body can take it, for me, he will be there. What I said about Messi is the same for Ángel Di María. As long as his body can take it, he will be called up." Via Panchina D'Oro. ???????? pic.twitter.com/QFxhGAD5iZ