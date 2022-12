Lionel Scaloni szövetségi kapitány szerint az argentin labdarúgó-válogatott játékosai arra születtek, hogy elviseljék azt a nyomást és feszültséget, amely az olyan kiélezett mérkőzéseken nehezedik rájuk, mint az ausztrál csapat ellen szombaton 2-1-re megnyert nyolcaddöntő a katari világbajnokságon.

"Ahogy korábban is mondtam, ezek a játékosok ezekre a meccsekre születtek. A szaúdiaktól elszenvedett vereség óta három nagyon intenzív találkozót játszottunk, melyeken a kiesés veszélyével is szembe kellett nézni. A futballistáim viszont képesek megoldani ezt a feladatot" - fogalmazott a 44 éves szakvezető.



A tréner kifejtette, a futballban megtörténhet, hogy az ellenfél szerez egy gólt, ahogy tette a csoportkör első fordulójában a végül 2-1-re győztes Szaúd-Arábia vagy a nyolcaddöntőben Ausztrália, de ilyenkor is hinniük kell a saját játékukban. Scaloni úgy vélte, csapata kifejezetten szépen futballozott Ausztrália ellen, de már a következő feladatra, a holland együttesre fókuszál. Ahogy fogalmazott, megtiszteltetés lesz számára az Oranje szövetségi kapitányával, Louis van Gaallal találkozni.



"Talán nem játszanak olyan szépen, mint a korábbi holland csapatok, de vannak erősségeik, melyeket remekül használnak ki. Egy nagyszerű mérkőzés lesz, de az egyik csapatnak búcsúznia kell majd, sajnos" - mondta az ellenfélről Scaloni.



Az ezredik mérkőzésén eredményes csapatkapitány, a hétszeres aranylabdás Lionel Messi szerint a világbajnokságon minden összecsapás nehéz, melyeken csak az számít, hogy a végén sikerült-e nyerni.

Az ausztrálok szövetségi kapitánya, Graham Arnold a kiesés ellenére nagyon büszke volt a tanítványaira:



"Remélem, Ausztráliában mindenki elismeri, amit végrehajtottunk itt Katarban. Nagyon büszke vagyok a fiúkra és hálás azért az erőfeszítésért, amit értem tettek."



A kétszeres vb-győztes argentinok pénteken játszanak a hollandokkal az elődöntőért.

Borítókép: FIFA/FIFA a Getty Images