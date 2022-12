Megdöbbentő felvételek keringenek a közösségi médiában a kameruni válogatott egykori legendájáról, Samuel Eto’o-ról.



A Barcelona egykori játékosát tavaly választották meg a Kameruni Labdarúgó Szövetség elnökének így a világbajnokság helyszínén követte végig csapata szereplését. Nemcsak a kameruniak meccsére látogatott ki azonban, hanem ott volt a brazilok nyolcaddöntőjén is, ahol a Selecao játékosai 4-1-es diadalt arattak.



Bár a mérkőzés után rengeteg hír szólt a győztes gárdáról, Samuel Eto’o tett arról, hogy róla is írjanak a lapok.



Az egykori játékosról a közösségi oldalakon kezdett elterjedni egy felvétel, amin az látszik, hogy az említett mérkőzés után összecsap az egyik szurkolóval. Eto’o a stadiont elhagyva a rajongókkal szelfizett, ám amikor egy kamerával felé közelítő szurkoló valamit odaszólt neki, akkor dühössé vált. Az egykori játékost többen is próbálták nyugalomra inteni és lefogni, ám amikor a férfi lehajolt, Eto’o felé rúgott és térdével eltalálta az őt lekamerázni kívánó arcát.

Altercation between Samuel Eto'o and an individual after the Brazil-Korea game at #FIFAWorldCup2022. Video shows a beautiful exchange between Eto'o and fans. It rapidly turns sour when a man appears with his camera and says something which Eto'o did not appreciate pic.twitter.com/ybecqIf3p9