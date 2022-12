A brazilok legendája, Ronaldo Nazario ezúttal tánctudását csillogtatta meg nem más, mint Richarlison segítségével.



A brazil válogatott gálázott a legjobb 16 között és 4-1-re legyőzte Dél-Koreát. A Selecao tagjai már az első percekben megmutatták, hogy győzni jöttek. Brazília már a 7. percben megszerezte a vezetést, majd nem sokkal később egy tizenegyesből tovább növelte előnyét. Az igazi show-t Richarlison tartogatta, aki egy szemkápráztató góllal növelte 3 gólosra csapata előnyét. A találatot követően tovább fokozta a hangulatot, amikor előadta a szokásos táncos gólörömét, amihez ezúttal még a szövetségi kapitány, Tite is csatlakozott.



Nem a szakember volt az egyetlen azonban akik megihletett a pillanat. A mérkőzés után Ronaldo Nazario készített interjút honfitársával, és megkérte őt, tanítsa meg neki a táncot, majd vidáman gyakorolta a lépéseket.



Olyan is akadt azonban, aki nem díjazta a megmozdulást. Roy Kane a találkozót követően arról beszélt, szerinte tiszteletlen volt az ellenféllel szemben Richarlison gólöröme.

A meccs után Tite cáfolta, hogy ez lett volna a szándékuk és azt is elmagyarázta, miért állt be a táncba.



„Azt mondtam, ha megmutatod nekem, megcsinálom, de óvatosnak kell lennünk, mert sok ember tiszteletlennek tarthatja. Nem akartam, hogy ezt félreértelmezzék. Ez a gól és a boldogság érzésének szólt, nem pedig annak, hogy nem tiszteljük az ellenfelünket” – fejtette ki.

