Ronaldo Nazario elismerte, nem örülne neki, ha a Lionel Messi vezérelte Argentína nyerné meg a 2022-es, katari világbajnokságot.



A Barcelona, az Internazionale és a Real Madrid támadója, aki 17 évesen kezdte meg szereplését a brazil válogatottban, melynek színeiben 98 alkalommal lépett pályára. Ronaldo már az 1994-ben világbajnoki címet nyert csapattal is ott volt, igaz akkor egy percet sem játszott. Nem úgy mint 2022-ben, amikor 8 góllal járult hozzá nemzete vb-címéhez és az Aranycipőt is átvehette.



Ronaldo megvalósította mindazt, amiről sokan álmodoznak, köztük Lionel Messivel, aki idén télen arra törekszik, hogy megszerezze első világbajnoki trófeáját. Az argentin 2014-ben már közel került ehhez az álomhoz, ám Mario Götze kései góljával összetörte az argentin szívét.



Bár Messi minden bizonnyal mindent meg fog tenni, hogy ezúttal egy porszem se csússzon a gépezetbe, Ronaldo bevallotta, nem örülne neki, ha ez megtörténne.



„A brazil-argentin rivalizálás nagyon nagy. Hihetetlen csatákat vívtunk egymással, és mindezt végtelen tisztelettel. Úgy gondolom, ez a legszebb dolog a futballban. De nem érdemes arra gondolni, hogy Argentína megnyeri a világbajnokságot. Megérdemli? Természetesen igen, de nem az én támogatásommal. Szeretem őt, és biztos vagyok benne, hogy megérti ezt, mert ő is pontosan így érezne” – válaszolta a fenomén a The Guardiennek arra a kérdése, hogy szeretné-e látni, hogy Messi megnyeri a világbajnokságot.

Borítókép: Mark Leech/Offside a Getty Images