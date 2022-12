Lothar Matthäus szerint Cristiano Ronaldo a világbajnokság nagy vesztese, míg Lionel Messi épp az ellenkezője.



Cristiano Ronaldo és Lionel Messi közel két évtizede uralja a futball világát. Míg előbbi öt aranylabdáig jutott, utóbbi hétszer emelhette magasba a legjobbnak járó trófeát. Kettejük vetélkedését állandó vita övezi, ami a világbajnokságot követően sem akar csökkenni. Míg Ronaldo a portugálok utolsó két meccsén nem került be a kezdőbe, addig Messi az egész tornán remekelt és az egyenes kiesése szakasz minden mérkőzésén gólt szerzett Argentína színiben.



A torna után az egykori sztárjátékos, Lothar Matthäus is megszólalt a két klasszist illetően.



„Ronaldo az egójával ártott a csapatnak és önmagának. Nem kétséges, hogy fantasztikus játékos volt, és halálos befejező, de most megrongálta az örökségét. Nehezen hiszem el, hogy megtalálja a helyét egy csapatban. Kicsit sajnálom Ronaldót” – mondta a német a Bildnek.



„A világbajnokságot nézve Ronaldo természetesen nagy kudarc, míg Messi pont az ellentéte. (Messi) az abszolút győztes. Megérdemli, mert 17-18 éven keresztül nagy örömet szerzett nekem és minden futballrajongónak a tulajdonságaival és a játékmódjával. Számomra Messi az ezredforduló játékosa” – tette hozzá Matthäus.

