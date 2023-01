Christian Romero, a Tottenham védője elárulta, mi volt az oka annak, hogy Messi gólját követően (ami 3-2-re módosította az állást) odarohant Mbappéhoz, és az arcába üvöltött.

„Mbappé arcába ordítottam, hogy gól, mert korábban nagyon rosszul bánt Enzo Fernandezzel.”

Romero elmondta, kis túlzással minden nap visszanézi a döntőt, ami felejthetetlen élményeket adott neki.

"treated Enzo badly" yea we can reaaally see Mbappe treating Enzo badly by Enzo aggressively getting into his face



Romero is a though who just loves talking because he's useless and gets his ass acrried all the time. He better worry about spurshit making Europa League https://t.co/7g9BDLhXcQ