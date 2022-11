Raphinha az egyenesség híve a pályán és azon kívüli is. Most sem hallgatott, a Neymar sérülésével kapcsolatos reakciókra reflektált.

A brazil megvédte csapattársát és közben erősen kritizálta saját szurkolóikat.

"Argentínában Istenként kezelik Messit, a portugálok pedig királyként tekintenek Ronaldóra. Ezzel szemben a brazilok várják, mikor sérül meg végre Neymar, hogy kikezdhessék.”

„Neymar karrierjének legnagyobb hibája az volt, hogy ide született, Brazíliába. Ez az ország nem érdemli meg a tehetségét.”

A brazil szurkolótábor egy jelentős része támadja a nyilatkozata miatt a Barcelona játékosát, akinek a célja csak annyi volt, hogy ráébressze szurkolóit, mekkora kincs van a csapatukban.

Raphinha’s Instagram repost:



“The Argentines treat Messi as a God



The Portuguese treat Cristiano as a King



Brazilians cheer for Neymar to break a leg



How sad, the biggest mistake in Neymar's career is being born in Brazil, this country does not deserve his talent & football” pic.twitter.com/QwiU5I1Dxf