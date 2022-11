Christian Pulisic a kórházból nézte, ahogy az USA Iránt legyőzve bejut a legjobb 16 közé.



Az amerikai csapat kedd esete azzal a tudattal lépett pályára, hogy győzniük kell, amennyiben szeretnék kvalifikálni magukat a világbajnokság egyenes kieséses szakaszába. Christian Pulisic mindent meg is tett ezért, és a 38. percben Sergino Dest beívelését követően megszerezte csapata első találatát.

A Chelsea játékosa azonban az akció közben összeütközött az iráni kapussal, Alireza Beiranvanddal. Bár ezt követően Pulisic még visszatért a pályára félidőben a személyzet tagjai besegítették az USA öltözőjébe, a második félidőre pedig már nem ment ki a csapattal.



Később kiderült, hogy a játékost megfigyelésre kórházba szállították, ám ez sem akadályozta meg abban, hogy kövesse társai szereplését.



Csapata a második félidőben megtartotta egygólos előnyét és ezzel bejutott a legjobb 16 közé. Pulisic a záró sípszó követően közösségi oldalán keresztül üzent társainak.



Történetében egy fotót tett közzé, melyen a kórházi ágyán fekszik és ezt írta hozzá: kib*szott büszke vagyok a srácaimra. Szombaton harcra kész leszek, ne aggódjatok.



