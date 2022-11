A Barcelona fiatalja megfogadta, hogy kopaszra borotválja a fejét, ha a spanyol válogatottal sikerül elhódítaniuk a világbajnoki trófeát.

A 19 éves játékos első vb-szereplése lesz a katari, így nem csoda, hogy izgatottan várja a megmérettetést. A középpályás a Marcának nyilatkozott:

„Ha nyerünk, megengedem a fodrászomnak, hogy kopaszra borotváljon, vagy bármit megtegyen velem.”

„Fiatal csapatunk van, akik mindent jól akarnak csinálni és nyerni jöttek. Ez fog minden meccsünkön visszatükröződni a pályán.”

Pedrit a Barcelonánál a játékstílusa miatt már eddig is többször összefüggésbe hozták Andrés Iniestával, ha pedig a hajáról is lemond, tényleg rá fog emlékeztetni mindenkit.

