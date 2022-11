Guillermo Ochoa nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a keddi játéknapon egy újabb találkozó záruljon 0-0-s döntetlennel.



A 37 éves mexikói kapus az 58. percben hárította Robert Lewandowski tizenegyesét, ezzel pedig 1966 óta ő az első mexikói kapus, aki képes volt büntetőt védeni a világbajnokságon (a büntetőpárbajokat leszámítva).

1 - Guillermo Ochoa is the first Mexico goalkeeper to save a penalty in a World Cup game since at least 1966 (excluding shootouts), after Mexican goalkeepers conceded their first three penalties in the tournament since then (two by Ochoa and one by Oswaldo Sánchez). Hero. pic.twitter.com/IJEDXoYeFd