A brazilok 4-1-re megnyert nyolcaddöntős mérkőzését követően Neymar elárulta, rettegett attól, hogy nem tud idejében visszatérni a válogatottba.



Neymar Jr. a brazil válogatott első csoportmeccsén sérült meg. A PSG sztárjának jobb bokájában megsérült az oldalszalag, emellett az egyik csontján egy kisebb ödéma keletkezett. A játékos emiatt kihagyni kényszerült a csapat többi csoportmérkőzését, ám a nyolcaddöntőre visszatérhetett csapatához. A sérülésből felépülő labdarúgó Dél-Korea ellen ráadásul egy büntetőből gólt is szerzett. A mérkőzés után Neymar a SportTV-nek adott interjút, amiben elárulta, milyen nehéz éjszakja volt azt követően, hogy sejtéseik beigazolódtak a sérülésével kapcsolatban.



„Egyértelmű, hogy nagy volt bennem a félelem. Nagyon jól meneteltem, nagyon jó szezont futottam és olyan sérülést szenvedni, mint ez, nagyon nehéz” – kezdte.



„A családom tudja, hogy átsírtam az éjszakát, de végül minden sikerült.”



„Megérte a fáradságot. Aznap délelőtt 11-ig maradtam a gyógytornásznál, a többi napon reggel 5-ig vagy 6-ig.Minden szenvedés megérte, így, hogy megkoronáztuk ezt a napot” – mondta Neymar.



"Amikor megsérültem, ezer dolog vett körül. Kétségek, félelmek és rengeteg támogatás is, amit a csapattársaimtól és a családomtól kaptam. Rengeteg pozitív üzenetet és jóenergiát küldtek nekem. Ez nagyon megvigasztalt. Köszönöm azoknak, akik imádkoztak értem. Nem tudok elég hálás lenni. Most mindent megteszek azért, hogy a válogatott nyerjen, ez a küldetésem” – tette hozzá a sajtótájékoztatón.

Borítókép: Marc Atkins/Getty Images