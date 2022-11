Az Arsenal szurkolói szerint a japánok németek elleni meccsén bejött az, amit klubjuk egykori vezetőedzője, Arsene Wenger már évekkel ezelőtt megjósolt.



A katari labdarúgó-világbajnokság 4. játéknapján a Japánok nagy meglepetést okoztak azzal, hogy 2-1-re fordítottak és nyertek a németek ellen. A győztes gólt a VfL Bochumban játszó Taku Asano szerezte. A 28 éves játékos korábban a szerb-, és a japán bajnokságban is játszott már, ám a Premier League-et követőknek sem feltétlen ismeretlen a neve. Az Arsenal ugyanis 2016-ban leigazolta őt, igaz egy munkavállalási engedély körüli vita miatt sosem léphetett pályára az Ágyúsok színeiben.



A klub akkor vezetőedzője, Arsene Wenger nagy tehetségnek kiáltotta ki a csatárt, aki előtt fényes jövő áll majd.



Bár közel 6 év eltelt azóta, Asano most a japán csapat hősévé vált, és az Arsenal szurkolói szerint beváltotta azt, amit Wenger korábban állított róla.



„Arsene Wenger, ismét megmondta!" – írta egyikük a közösségi oldalán.



„Arsene Wenger valamibe belenyúlt...ÚJRA. Takuma Asano” – vélekedett egy másik drukker.



És egy harmadik rajongó pedig így vélekedett: lehet, hogy ez (az Arsenalban) nem sikerült Takuma Asanonak, de most láthattuk, mit látott benne Arsene Wenger. Micsoda győzelem Japánnak!

Borítókép: David Ramos – FIFA/FIFA a Getty Images