Lionel Messi számára nagy motivációt jelentett, hogy családja ott volt a lelátón az ausztrálok elleni nyolcaddöntőn, ám fia, Mateo tettének már kevésbé örült.



Az argentinok favoritként léptek pályára az ausztrálok ellen, ám csak nehezen tudtak fogást találni ellenfelüknek. A jég a 35. percben tört meg, amikor Lionel Messi góljának köszönhetően átvették a vezetést. Az argentinok végül 2-1-re győzték le ellenfelüket, ezzel kvalifikálták magukat a legjobb nyolc közé, ahol Hollandia vár majd rájuk.



Míg Lionel Messi a pályán varázsolt, addig fia, Mateo a lelátón okozott káoszt. A 7 éves kisfiú egy rágógumival lendült támadásba, amit a nézők közé hajított. A felvételek tanúsága szerint Mateot édesanyja, Antonella azonnal leszidta. A beszámolók szerint pedig Messi sem volt felhőtlenül boldog, amikor megmutatták neki, hogy a kicsi mivel is szórakoztatta magát.

TE AMO MATEO JAJAJAJAJA pic.twitter.com/ip3W6Y7y1w — Meel (@RivaderoMeel) December 4, 2022

Bár egy kis üröm is szorult a hétszeres aranylabdás örömébe, a mérkőzést követően mégis hatalmas lelkesedéssel mesélt arról, mekkora erőt ad neki a családja jelenléte.



„A kezdő sípszótól az utolsóig a családomra gondoltam” – mondta a Sun szerint.



„Különösen a gyerekeimre, akik egyre többet értenek ebből az egészből ahogy idősödnek. A családtagjaim korábban is ott voltak a világbajnokságon. Legutóbb Thiago már ott volt, de nem tudta mit jelent ez. Most látom, hogy izgulnak és élvezik. Ez valami elképesztő.”



„Izgatottak, mint minden argentin. Csodálatos ezt megosztani velük.”



Messi legközelebb a hollandok elleni negyeddöntőben bizonyíthat, amely december 9-én, 20 órakor kezdődik majd.

Borítókép: David Ramos – FIFA/FIFA a Getty Images