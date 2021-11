Lionel Messi újra pályára lépett sérülését követően.



Lionel Messi viszonylag elégedett volt csapata teljesítményével azt követően, hogy az argentinok 0-0-s döntetlent játszottak a brazilokkal, ezzel pedig kvalifikálták magukat a 2022-es világbajnokságra.

A PSG sztárja szeretett volna nyerni, ugyanakkor tisztában van vele, milyen fontos volt számukra ez a döntetlen.



"Mindig is tudtuk, hogy nyerhetünk" - mondta Messi a meccs után.



„A kezdetektől meggyőződtünk róla, próbáltunk játszani, de néha nem sikerült. De az a fontos, hogy mi sem veszítettünk, megyünk tovább és folyamatosan fejlődünk” -tette hozzá.



A hatszoros aranylabdás, aki sérülés miatt több mérkőzést is kihagyott a klubcsapatánál, egészségügyi állapotára is kitért.



"Régóta nem játszottam. Nagyon intenzív volt a játék, és meg kell találnom a ritmust. Jól érzem magam, de fizikailag még nyilván nem vagyok a legjobban. Sokáig állok egyhelyben, és nem könnyű egy olyan játékot játszani, amelynek azonnali tempója van. Szerencsére jól vagyok, remélem, most jól zárom az évet.”



