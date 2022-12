Lionel Messit hősként fogadták otthona előtt azt követően, hogy a hétszeres aranylabdás világbajnoki címig vezette csapatát.



Lionel Messi pályafutása végéhez közeledve feltette a pontot az i-re azzal, hogy világbajnoki címet nyert az argentin válogatottal. A hétszeres aranylabdás igazi vezérként vezette csapatát, és az egyenes kieséses szakasz minden mérkőzésén gólt szerzett. Nem csoda tehát, hogy a torna legjobbjának megválasztott játékosnak elképesztő fogadtatásban volt része akkor, amikor hazaérkezett.



Az argentin válogatottat már a reptéren is több ezren várták, a Buenos Airesben zajló buszos felvonulásra pedig megszámlálhatatlanul sokan érkeztek. Olyannyira, hogy egy pontos félbe is kellett szakítani az ünnepséget, mivel több szurkoló megpróbált beugrani a nyitott tetejű buszba. Végül a játékosokat helikopterre ültették, hogy arról üdvözölhessék az utcákra kilátogató több mint 4 millió embert.



Bár lehet, hogy Lionel Messi azt hitte, hogy az elképesztő felhajtás után rosariói otthonukban nyugalmat lel majd, nagyot tévedett. Amikor a sztárjátékos feleségével megérkezett a házuk elé, óriási tömeg fogadta. Ahhoz, hogy Messi be tudjon jutni a lakásába biztonsági őrök bevetésére volt szükség, akik kimenekítették őt az autójából és házához kísérték a hatalmas ováció közepette.



This is how Messi was received minutes ago at his home in Rosario.



“Thank you Lio, Thank you Lio.”



pic.twitter.com/wWROPZkm9l

— All About Argentina ???????????? (@AlbicelesteTalk) December 20, 2022