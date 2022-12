Néhány pillanattal azután, hogy Ausztrália történelmi győzelmet aratott Dánia felett a 2022-es világbajnokságon, az ausztrálok játékosa, Bailey Wright megsemmisítő sms-t kapott feleségétől.



Az ausztrálok történelmi sikert értek el azzal, hogy Mathew Leckie góljával legyőzték a dánokat és bejutottak a legjobb 16 közé. A győzelem után a tömeg hatalmas ünneplésbe kezdett, ám volt valaki, akinek csak rövid ideig tartott az öröme. Bailey Wright a mérkőzés alatt sokkoló üzenetet kapott feleségéről, aki arról tájékoztatta őt, hogy Wright anyósa életveszélyes állapotban került kórházba.



„Csak jött egy üzenet a feleségemtől. Remélem, ő (az anyósom) még mindig velünk van” – mondta Wright az újságíróknak.



A szívszorító hír után a játékos azt is elárulta, hogy még társai sem tudtak arról, hogy milyen súly nyomja a vállát.



„Ez olyasmi, amit magamban tartottam, senki sem tudja. Sok minden történik velünk, de nagyon büszke emberek vagyunk.”



Wright, aki csereként lépett pályára a magánéleti problémái után a csapat teljesítményéről is beszélt.



„A feljutás különleges dolog. Ez a teljesítmény, amit most elértünk egy négy éven át tartó erőfeszítés jutalma. Sok minden történt ezen az úton, és ez mindenkinek szól, aki négy év alatt áldozatot hozott.”

Borítókép: Robert Cianflone/Getty Images