A brazil Richarlison szerbek elleni látványos találatát választották a múlt vasárnap befejeződött katari labdarúgó-világbajnokság legszebb góljának.

A nemzetközi szövetség közlése szerint erről a szurkolók szavazatai döntöttek az internetes voksoláson.

