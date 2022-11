Elvesztette a francia labdarúgó válogatott az egyik csatárát, csupán pár nappal a világbajnokság nyitánya előtt.

Christopher Nkunku a keddi edzésen a Real Madrid középpályásával, Eduardo Camavingával ütközött, majd földre rogyott. Az orvosi vizsgálatokat követően a franciák közleményben tudatták a sajtóval, hogy a Lipcse játékosa nem tud résztvenni a vb-n és elhagyja az edzőtábort.

„Christopher Nkunku nem vesz részt a világbajnokságon. A RB Leipzig csatára a keddi edzésen a bal térdében szenvedett sérülést, így idő előtt elhagyta az edzőpályát. Sajnos az éjjeli radiológiai vizsgálatok kimutatták, hogy kificamodott.” - áll a szövetség közleményében.

A Francia Labdarúgó Szövetség megerősítette, hogy hivatalosan is beadványt nyújtottak be a FIFÁ-nak, hogy pótolhassák a kieső játékost.

Az RMC Sport szerint minden jel arra utal, hogy Nkunku helyett a Frankfurt csatárát, Randal Kolo Muanit hívja majd be a szövetségi kapitány.

Injured in training, Christopher Nkunku drops out of the World Cup. The whole group shares Christopher's sadness and wishes him a speedy recovery @c_nk97

#FiersdetreBleus pic.twitter.com/cnpEtH4476