Egy sérült kisfiú álmát váltotta valóra Jack Grealish.



Anglia remekült kezdte a világbajnokságot, első csoportmeccsén 6-2-es győzelmet aratott Irán felett. A Háromoroszlánosok utolsó találatát Jack Grealish szerezte, aki egy különleges mozdulatsorral ünnepelte gólját. A nem szokványos tánccal az angol egy fiatal agyi bénulással diagnosztizált City-szurkoló álmát váltotta valóra.

For you Finlay pic.twitter.com/BomJEA0oy6



Erről a játékos a meccs lefújása utáni interjújában is beszélt.



„Körülbelül egy hónapja találkoztam a fiatal Finlay-vel, akivel egyből nagyon jól kijöttem. Neki is agyi bénulása van, csakúgy, mint a húgomnak. Megkért, hogy ünnepeljek az ő mozdulatával. Szerencsére a világbajnokságon összejött” – kezdte az angol.

"Finlay, this one's for you"@JackGrealish you're a top, top bloke! pic.twitter.com/lVy9P9gVGN