Szívmelengető képsorok jelentek meg Kylian Mbappéról és Achraf Hakimiről.



A marokkóiak világbajnoki álma az elődöntőben ért véget, ahol a franciák Theo Hernandez és beállt Kolo Muani góljaival 2-0-ra legyőzték őket.



Lelki szempontból nem volt könnyű dolga Achraf Hakiminek és Kylian Mbappénak. Az elődöntőben egymás ellen játszó labdarúgók a mindennapokban nagyon jó barátok. Amikor Hakimi a PSG-hez érkezett Mbappé volt az, aki elkezdte őt franciául tanítani, egyforma zenei ízlésük és a videojátékok iránt érzett szenvedélyük pedig még erősebb köteléket alakított ki köztük.

You earn Respect when you show Respect



Boufal Hakimi Morocco Amrabat Mbappe pic.twitter.com/oCFN4XZAMF