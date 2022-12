Bár már 11 nap eltelt a világbajnoki döntő óta, a fináléval kapcsolatban még mindig derülnek ki újabb és újabb részletek.



A torna döntőjében a PSG két sztárja Kylian Mbappé és Lionel Messi nézett farkasszemet egymással. A franciákat képviselő Mbappé mesterhármast szerzett, ám a nap végén a torna legjobb játékosának is megválasztott Messi örülhetett.

Mbappé a Strasbourg elleni mérkőzést követően elárulta, mit mondott hétszeres aranylabdás argentinnak a végső sípszót követően.



„Beszéltem Messivel a meccs után, gratuláltam neki. Neki is fontos volt, nekem is, de veszítettem, de érettnek kellett lennem ahhoz, hogy gratulálhassak az ellenfelemnek” – mondta Mbappé.



A PSG támadója amellett, hogy elárulta, mit mondott csapattársának, arra a kérdésre is válaszolt, hogyan érintette őt az argentinok ünneplése.



„Az ünnepségek? Nem az én problémám. Nem pazarolok energiát ilyen triviális dolgokra" – felelte Mbappé elutasítóan.





Borítókép: Ulrik Pedersen/Defodi Images a Getty Images