Louis Saha, a vörös ördögök korábbi csatára elmondta, szerinte Kylian Mbappé és Marcus Rashford egy szinten vannak.

Marcus Rashford egyelőre nincs benne az angolok keretének vérkeringésében, két csoportmeccs alatt mindössze 30 perc körüli játékidőt kapott.

Erre reflektált Saha, aki elmondta, szerinte a kezdőcsapatban kellene, hogy legyen a támadó.

„Nagyon szeretem Marcust, kezdőben lenne a helye, hisz nagyon tehetséges és veszélyes az ellenfélre.”



„Irán ellen 20 perc alatt megmutatta, milyen fenyegetést tud okozni. Szeretem Kane-t is, ő az egyik legjobb, de Rashford is megérdemelné az esélyt. Nekem ő a kedvencem.”

„Amikor vérszemet kap, olyan szintet képvisel, mint Kylian Mbappé!”

Louis Saha: Marcus Rashford is one of the best strikers in Europe